Isabelle passa mal e Yasmin chora: como foi a madrugada de festa do BBB 24

Os participantes do BBB 24 (Globo) tiveram uma madrugada agitada com a festa da Líder Raquele. Veja os destaques da noite abaixo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa com MC Bin Laden, Matteus aconselhou o funkeiro a não se afastar dos brothers: "Fica com a gente. Sei que tu fica pensando na vida, mas tem que aproveitar."

Fernanda e Giovanna conversaram sobre o jogo e a confeiteira apontou que as "samambaias" precisam começar deixar o reality: "Vejo gente que passa despercebida. Que ninguém lembra, ninguém fala, ninguém toca."

Yasmin refletiu sobre o seu jogo e chorou: "Eu só errei até agora porque não quis ouvir ninguém para votar em alguém. Fui muito burra."

Fernanda chamou Wanessa e Yasmin para conversar e questionou a dupla de Camarotes sobre os votos nela no último Paredão: "Parece mais marcação comigo do que opinião."

Ainda no papo com Wanessa e Yasmin, Fernanda pontuou que voltou do Paredão pronta para jogar: "Agora eu acordei, estou disposta a incomodar. Estava chateada, triste. Agora não estou mais. Voltei de um Paredão muito bom."

Isabelle passou mal no final da festa e precisou de atendimento médico — a sister estava sentindo fortes dores de cólica.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Deniziane, quem é o favorito ao prêmio? Resultado parcial Total de 39337 votos 7,91% Alane 4,07% Beatriz 17,54% Davi 7,66% Fernanda 0,07% Giovanna 0,32% Giovanna Pitel 16,12% Isabelle 0,07% Leidy Elen 0,07% Lucas Henrique 13,22% Matteus 0,17% MC Bin Laden 0,07% Michel 0,34% Raquele 1,18% Rodriguinho 6,00% Wanessa Camargo 25,19% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 39337 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash