BBB 24: Matteus aconselha MC Bin Laden a não se isolar na casa

Em conversa com MC Bin Laden no BBB 24 (Globo), Matteus pediu para o funkeiro não se afastar dos brothers do jogo.

O que aconteceu

Durante a festa da Líder Raquele, Matteus aconselhou Bin: "Não pode ficar se isolando, fica com a gente. Sei que tu fica pensando na vida, mas tem que aproveitar. Isso aqui é único."

O funkeiro desabafou sobre a sua situação na casa e disse que o reality já tem grupos fechados: "Às vezes eu nem me isolo, só fico de boa mesmo. Nem é questão de me isolar."

O gaúcho ainda afirmou que jamais irá destratar o cantor: "Só se tu me fizer uma coisa muito errada, e mesmo assim eu vou te falar."

Aqui já tem os grupinhos, a galera é mais próxima. E a galera que eu era mais próximo saiu. O bagulho gira no automático, natural. MC Bin Laden

