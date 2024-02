Fernanda questiona Wanessa e Yasmin sobre votos: 'Marcação?'

Fernanda chamou Wanessa e Yasmin para conversar no BBB 24 (Globo) e questionou as sisters sobre os seus votos nela no último Paredão.

O que aconteceu

No papo, Fernanda disse que precisa entender os lados de Wanessa e Yasmin — e contou que é alvo de dois grupos grandes da casa.

A confeiteira pontuou: "Nesse Paredão repetiram de novo os 10 votos em mim, e o Marcus não está mais aqui. Qual foi motivo de todo mundo ir em mim de novo? Parece mais marcação comigo do que opinião de cada pessoa."

Wanessa explicou que votou errado: "A gente não está votando em grupo mesmo, não está combinando voto. [...] Nessas dinâmicas que estão bem malucas, eu votei errado. A gente achou que tinha que votar onde tem mais votos, não é uma marcação em você."

Já Yasmin negou ter combinado voto com Wanessa e justificou o voto em Fernanda: "Você não fala comigo, não olha na minha cara."

A confeiteira rebateu: "Não é com você, não. Desde o primeiro dia que todo mundo virou a cara para mim, eu me dei o direito de não atender os outros."

