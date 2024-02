Deniziane fortalece 'maldição do primeiro Líder' do BBB ao ser eliminada

A eliminação de Deniziane do BBB 24 (Globo) reforçou a "maldição do primeiro Líder". Entenda o que indica a teoria.

O que aconteceu

"Maldição do primeiro Líder" especula que o pioneiro da liderança não ganha o programa. Deniziane venceu a primeira Prova do Líder, que durou quase 19 horas, e foi eliminada no 9º Paredão, não chegando nem à final da temporada. A teoria ganhou força porque ninguém que estreou a liderança saiu como campeão até o momento.

Alguns dos primeiros Líderes chegaram à final. Foi o caso de Vivian (BBB 17) e Elane (BBB 3) — que foram vice-campeãs — e Bruna Griphao (BBB 23) e Douglas Silva (BBB 22), que conquistaram o terceiro lugar.

Deniziane acumula "maldições" do BBB. Além de reforçar a "maldição do primeiro Líder", a fisioterapeuta também foi vítima da "maldição do rosa" e da "maldição do casal". A situação foi até repercutida pelos espectadores no X (antigo Twitter).

Gente a maldição do primeiro líder continua on também né kkkk

Quem ganha a primeira liderança não ganha o programa! ? Ana Carolina (@anacarolinap06) February 21, 2024

A Saída da Anny só comprova que a maldição do primeiro líder é real !!#BBBB24 #EliminaçãoBBB ? Aline (@alinnevls) February 21, 2024

Anne manteve a maldição do primeiro líder do BBB. ? Mateus Woszak (@woszak) February 21, 2024

Com essa eliminação da Anny, foi ressuscitada a maldição do rosa e também a maldição do primeiro líder #BBB24 ? suzzy (@crfsuzanaa) February 21, 2024

A maldição do primeiro lider veio,sempre quem é primeiro líder qnd cai no paredão é eliminada #BBB24 #BatePapoBBB ? Denise comentarista reality (@denisefcampos) February 21, 2024

