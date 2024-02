Wanessa, Viih Tube e mais: os brothers que reclamaram de tomar banho no BBB

Wanessa Camargo não gosta de tomar banho no BBB 24 (Globo) e já levou "puxões de orelha" de Davi e Yasmin Brunet por seu odor. Ela não é a primeira a fugir do chuveiro. Relembre outros brothers que reclamaram do banho no reality.

Além de Wanessa, quem não gostava de tomar banho no BBB

Viih Tube foi destaque no BBB 21 por não gostar de tomar banho. A youtuber ficou conhecida por ficar mais de uma vez sem tomar banho na edição — MC Bin Laden até foi comparado com a famosa por isso.

Ana Clara foi outra que desprezou o banho no confinamento. Os hábitos de higiene da apresentadora foram questionados em sua temporada. Além da falta de banho, foi questionada por beber leite da garrafa e usar o mesmo pano para limpar o prato e o chão.

Kamilla ficou famosa por seus hábitos questionáveis de higiene no BBB 13. Durante sua participação, se livrou de tomar banho algumas vezes e deixou uma calcinha suja no lixo da cozinha.

Rodrigão ficou dois meses sem lavar o cabelo. No BBB 11, o brother era preocupado com os fios, mas, mesmo assim, ficou sem lavar a cabeça.

Gustavo também admitiu não ser chegado ao banho no programa. Até Pedro Bial, que era o apresentador do reality na época, brincou com a falta de higiene do participante.

Cida chamou a atenção por fazer múltiplas tarefas na mesma água. No BBB 2, usou a mesma água do ofurô para tomar banho, se depilar e escovar os dentes.

