Veja o valor atual do prêmio do 'BBB 24' e o quanto aumentou

O prêmio atual do Big Brother Brasil 24 foi atualizado na última terça-feira, 20, para R$ 1.050.000. O valor anterior era de R$ 850 mil, e pode chegar ao recorde de R$ 3 milhões até o fim do programa. Caso chegue a essa cifra, o prêmio deste ano superará o montante da última edição do programa, que era de R$ 2,88 milhões.

Quem adicionou R$ 200 mil à conta do prêmio foi Deniziane, a nona eliminada do programa, ao girar a roleta junto do apresentador Tadeu Schmidt. Os outros participantes da casa comemoraram o aumento da quantia no gramado.

O valor do prêmio é ajustado desde a 4ª edição, confira:

- BBB 1 ao BBB 4: O valor do prêmio era de R$ 500 mil;

- BBB 5 ao BBB 9: O reajuste levou o prêmio ao valor de R$ 1 milhão;

- BBB 10 ao BBB 22: Com acréscimo de R$ 500 mil, o valor chegou a R$ 1,5 milhão;

- BBB 23: A última edição do programa passou a adotar uma dinâmica que foi somando valores ao prêmio a cada eliminação. Com isso, a vencedora Amanda Meirelles levou para casa R$ 2,88 milhões.