Paolla Oliveira mostra mansão de 1,7 mil m² onde mora com Diogo: 'Um sonho'

Paolla Oliveira, 41, mostrou a casa onde mora com o namorado, Diogo Nogueira, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A atriz abriu as portas de sua casa na Barra da Tijuca. Para a Casa Vogue, ela declarou: "sou paulistana de alma e hoje moro a cinco minutos da praia. O Rio de Janeiro me escolheu."

O imóvel tem 1,7 mil m² e conta com vários cômodos integrados. Brises e panos de vidro foram usados para conectar os ambientes. "Precisava ser amplo, eu queria que os espaços se comunicassem. Eu quero estar na sala e falar com alguém que está na cozinha. Então quebrei umas paredes, mas essa comunicação era importante pra mim. Acho que isso tem a ver com o clima do Rio de Janeiro".

A área externa também seguiu o mesmo pensamento. "Eu adoro jardim. Uma das coisas que a gente pediu que tivesse essa integração do verde e da área de lazer da piscina com a casa. Apesar da gente não ter vista, a nossa vista é o que a gente construiu. Então eu vejo cada plantinha ali fora".

Paolla contou que um incêndio em sua casa anterior a fez investir no lar atual para um recomeço. "Pensei: 'vou fazer tudo de novo, ter uma casa mais bonita e ser mais feliz dentro dela'. E assim foi. Tenho a cultura e a história de uma vida simples, então ter esse aconchego de um lar tão especialmente pensado é um sonho", disse.

Na nova casa, ela reservou um espaço para expor troféus de Grammy Latino, Melhores do Ano e Dança dos Famosos que ela e Diogo receberam. "Nossa vida está nessas conquistas".

Um espaço na varanda do quarto do casal foi reservado para símbolos de proteção que ganharam de presente do público. "São imagens de São Jorge, Nossa Senhora de Aparecida, Buda, além de cristais e outros objetos que fazem parte da nossa vida e da nossa proteção", explicou a atriz.

