Pai de Vanessa Lopes detalha rotina de cuidado com filha após diagnóstico de quadro psicótico

O pai de Vanessa Lopes deu detalhes sobre como sua família lidou com o diagnóstico do quadro psicótico agudo da ex-BBB. Nesta terça-feira, 20, Alisson Ramalho também orientou pais que tem filhos com problemas de saúde mental.

Nos stories, o empresário revelou que, assim que notou o comportamento da filha no confinamento, buscou ajuda da produção do reality. "Eu, como pai, fui correndo entender. Falei com o programa: 'Olha, como é que ela está? Como é que eu faço para buscar minha filha? Como é que eu vejo ela?'".

"[É ter] essa prontidão, esse dinamismo diante de um quadro. O importante para nós é acelerar, é a gente atuar o quanto antes, a gente buscar ajuda, buscar um profissional o quanto antes e medicar", explicou.

Em seguida, Alisson refletiu sobre a importância de tratar a saúde mental com o mesmo peso que a física. "A gente precisa tratar na mesma importância. Queria deixar essa dica aqui para todos vocês e dizer que desde o momento que a gente pegou a Vanessa no aeroporto, a gente mudou um pouco a nossa rotina. A gente está muito presente com ela, controlando remédio, controlando todas as orientações [médicas]".

"Não tem necessidade nenhuma da gente ter vergonha, é uma doença como outra qualquer que você vai tratar, você vai se cuidar e você entra no teu estado de normalidade, vivendo sua vida e fazendo tudo", concluiu.