Nicolas Prattes, novo amor de Sabrina Sato, declara: 'Eu demoro a confiar'

Nicolas Prattes, que vive romance com Sabrina Sato, em entrevista ao jornal Extra:

Confessou que é romântico e demora a se render à paixão. "Eu demoro a confiar", declarou.

Gosta de conhecer bem a parceira. "Sou um estudioso também em matéria de amor. Quando me apaixono, não tenho restrições, me entrego. Gosto de saber desde o que ela gosta de comer, para eu cozinhar, até a temperatura preferida do banho dela".

No ar em "Fuzuê", Nicolas também comentou o seu romance na ficção. Seu personagem, Miguel, é apaixonado por Luna (Giovana Cordeiro). "Ao longo da novela, esses dois passaram por tantas provações... Agora eles vivem um relacionamento sólido. Foram 170 capítulos lutando juntos. Teve uma coisa muito legal: [o autor] Gustavo Reiz escutou o público, que não gostava quando Luna e Miguel brigavam. Tanto que esse foi o personagem que eu interpretei que menos se separou de seu par romântico. O amor de 'Luguel' é muito forte."

Nicolas está de férias na Indonésia. Ele foi surfar no país asiático depois de acompanhar Sabrina Sato na maratona de desfiles de Carnaval.