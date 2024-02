Mr. Church: conheça a história real do cozinheiro que inspirou o filme

Em cartaz na 'Sessão da Tarde' de hoje, o filme "Mr.Church", estrelado pelo ator Eddie Murphy, foi inspirado em uma história real.

Qual a história do filme?

A trama acompanha o chef de cozinha Henry Church, contratado pelo patriarca de uma família para trabalhar ajudando sua esposa e filha depois que ele morresse.

Church teria que cuidar da cozinha por seis meses, mas acaba virando algo para a vida toda quando uma amizade entre ele, a mãe Marie (Natascha McElhone) e a filha Charlotte (Britt Robertson) surge. Os meses vão se passando e se tornam 15 anos, e Church acaba virando uma figura paterna para jovem, que não sabe que a mãe está muito doente e tem pouco tempo de vida.

O filme foi lançado em 2016, dirigido por Bruce Beresford e com roteiro assinado por Susan McMartin. O enredo foi inspirado no conto escrito por ela, "O cozinheiro que veio morar conosco". Assim como no filme, Henry Church tinha um passado misterioso, mas ajudou a escritora a realizar todos os seus sonhos e ela realmente o via como um pai.

Susan contou em entrevista a Forbes na época do lançamento que como Church morreu antes de sua filha nascer, ela queria que a criança soubesse quem foi esse homem tão importante e começou a escrever a história.

Como ela é uma produtora muito conhecida por seus trabalhos como 'Californication' e 'Two and Half Man', ela levou para os estúdios o roteiro e queria que Samuel L Jackson fosse o protagonista. Mas foi só em 2014, depois que o projeto foi engavetado por 5 anos, que Eddie Murphy se interessou e a obra foi para a grande tela.

Apesar da história comovente, o filme não foi muito bem recebido pelo público e nem pela crítica especializada. No Rotten Tomatoes, a produção possui apenas 24% de aprovação, com base em 33 avaliações do site.