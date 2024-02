Matteus é o menos votado para ser eliminado do BBB 24 em Paredão recorde

Matteus foi o menos votado para ser eliminado no nono Paredão do BBB 24 (Globo). Ao todo, o paredão recebeu 97.266.884 e foi o mais votado da temporada até agora.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Como foi a eliminação

No terceiro Paredão do programa com voto para eliminar, Deniziane levou a pior na disputa contra Matteus e Fernanda.

Fernanda foi a segunda mais votada para sair, somando 47,16% dos votos.

Mattheus, por sua vez, foi o menos votado para ser eliminado. O brother somou apenas 0,82% dos votos.

Em discurso de eliminação, Tadeu disse que a berlinda se tratava de uma disputa apenas entre Fernanda e Anny.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Deniziane no Paredão? Resultado parcial Total de 4119 votos 23,53% Começar e terminar relacionamento no jogo 10,51% Ser do grupo das fadas 13,23% Cair no Paredão errado 24,76% Ter fama de planta 27,97% Não ter grandes embates Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4119 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash