Marcus X Pizane: 'Chocados', brothers reagem à eliminação no BBB 24

A eliminação de Deniziane no BBB 24 (Globo) ontem (20) fez alguns dos ex-participantes da edição lamentarem ou vibrarem em comemoração.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Lucas Pizane, o terceiro eliminado do BBB 24, gravou um vídeo de sua reação "ao vivo" no momento da eliminação e compartilhou em suas redes sociais. "Meu Deus do céu", disse ele, aos gritos.

O ex-BBB desejava que Fernanda ficasse no programa e votava para que Deniziane fosse realmente eliminada.

Já Marcus Vinicius, que foi eliminado na semana anterior à sister e chegou a ser um de seus aliados, esperava um resultado em que Fernanda fosse eliminada.

Em um vídeo compartilhado em seu Instagram Stories, ele lamenta: "Pro jogo, vai ser muito bom a Fernanda ficar, porque ela vai seguir achando que tá arrasando. Agora, Meu Deus, Anny, eu estou chocado", diz.

Nizam, que havia declarado torcida para Fernanda, gravou um vídeo na tarde de hoje (21) dizendo que foi dormir "felizasso". "O jogo continua e ela merecia estar lá", disse.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Deniziane, quem é o favorito ao prêmio? Resultado parcial Total de 39299 votos 7,90% Alane 4,07% Beatriz 17,51% Davi 7,67% Fernanda 0,07% Giovanna 0,32% Giovanna Pitel 16,13% Isabelle 0,07% Leidy Elen 0,07% Lucas Henrique 13,22% Matteus 0,17% MC Bin Laden 0,07% Michel 0,34% Raquele 1,18% Rodriguinho 6,01% Wanessa Camargo 25,20% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 39299 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash