Lore Improta posa de biquíni prateado e mostra barriga sarada

Lore Improta, 30, compartilhou em sua rede social, nesta quarta-feira (21), um clique de biquíni prateado. Na imagem, é possível ver a barriga sarada, com os gominhos no corpo.

O que aconteceu

Em uma foto compartilhada no Instagram, a dançarina exibe a barriga trincada. Lore posou em frente ao espelho do banheiro. Ela usava um óculos de sol e joias, além do biquíni prateado.

A dançarina curte dias de descanso ao lado de Léo Santana e da filha, Liz. Lore e o cantor viveram na correria neste mês. Ele com shows no trio elétrico no Carnaval de Salvador e ela como musa da Viradouro, escola de samba campeã do Carnaval do Rio deste ano.

Na folga dos dois, o casal comemorou três anos de união. "Três anos de casados com o amor da minha vida! Te amo. Que Deus proteja e blinde sempre o nosso amor", escreveu ela.