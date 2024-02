Leão Lobo: Edição do BBB 24 foi 'sacana' e fez de tudo pra manter Fernanda

Leão Lobo e Dieguinho Schueng analisaram a saída de Deniziane do BBB 24 (Globo) no Splash Show. Para Leão, a edição contribuiu para o resultado do paredão.

Leão Lobo aponta que a edição deu destaque ao sofrimento de Fernanda na dinâmica das cartas. "Queria chamar atenção para uma coisa que notei na edição. Quando teve o negócio das cartas destruídas, nem a carta da Fernanda e nem a da Deniziane foram destruídas. E aí apareceu a Fernanda muito comovida lendo a carta do pai. A gente não sabia se era do pai, do filho, do namorado. No fim, ela disse que era do pai, muito comovida. E ficou a câmera muito tempo nela, pelo menos na TV aberta."

Mal se mostrou a Deniziane emocionada com a carta do filho. Acho que ali a edição foi meio sacaninha, nesse sentido. Meio que jogou para deixar a Fernanda. Claro que em nome do jogo, você pode justificar como quiser. Mas não achei muito justa a edição, nesse sentido. Leão Lobo

Apesar disso, ele não acha que Deniziane deveria ter continuado na casa. "Não sinto pena de ter saído a Deniziane, não. Ela realmente era meio planta."

Para Dieguinho, a postura de Deniziane a prejudicou no jogo. "Ela queria ser a vereadora, a política, agradar todo mundo ali na casa. Esse tipo de participante não vai muito longe em reality show."

Deniziane tende a ser uma participante que não vai fazer falta, a gente nem vai lembrar dela daqui a uma semana. Dieguinho

