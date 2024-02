Helibike: o esporte que leva ciclistas ao topo das montanhas de helicóptero

O que um helicóptero e uma bicicleta podem ter em comum? O chamado "helibike" juntou não apenas as duas palavras, mas esses dois meios de transporte para levar os mais corajosos e suas bikes, de helicóptero, até o topo de montanhas para que desçam depois por trilhas, a toda velocidade.

O helibike se inspirou no esqui, que já usava essa modalidade há muitos anos para levar esquiadores até o topo de pistas nevadas. A novidade é que agora os helicópteros levam os ciclistas, e as bicicletas viajam do lado de fora, encaixadas em racks especiais.

Lugares montanhosos como os Pirineus ou os Andes são apenas alguns dos locais pelo mundo onde a modalidade é praticada. Em países como Chile, Nova Zelândia, Canadá ou Espanha esse esporte extremo vem ganhando adeptos há alguns anos.

Imagem: @claudiolguinphoto

"A minha experiência foi incrível, as vistas lá de cima eram de tirar o fôlego. Além disso, essa foi a primeira vez que andei de helicóptero", descreve o ciclista Erik Fulop, que praticou helibike na Romênia.

Acessos difíceis

Se não fosse pelo helicóptero, a subida a certos lugares seria quase impossível ou muito difícil. "Ano passado fiz algo parecido, mas sem o helicóptero e, apesar de ter sido legal, cheguei lá em cima já cansado e não tive tanto tempo para explorar o topo das montanhas como da outra vez", conta o ciclista.

Imagem: Divulgação/Andes Helibike

No Chile, por exemplo, durante os meses de verão, essa aventura pode começar a 4.200 metros de altura na Cordilheira dos Andes. Ali a experiência total dura em torno de 4 horas, desde que o voo começa até que o grupo chega ao final das trilhas.

"Oferecemos essa experiência na região do Cajón del Maipo, que fica a cerca de 80 quilômetros de Santiago. Mas no inverno não podemos subir tão alto por causa da neve, então nessa época as subidas são a 2.000 metros de altitude", diz Diego Puelma, proprietário da Andes Helibike

Imagem: Divulgação/Andes Helibike

O espanhol Xavi Roca, que praticou esse esporte na região dos Pirineus Aragoneses, diz que foi uma experiência única.

Há anos faço mountain bike mas nunca tinha vivenciado algo assim. A paisagem era tão linda que tive que diminuir a velocidade para apreciar a beleza desse lugar enquanto descia.

Xavi Roca, ciclista

Prepare o bolso

Como você já pode imaginar, uma viagem de helicóptero não é algo barato. Quem quiser viver essa experiência no Chile vai precisar desembolsar cerca de US$ 400 para o passeio que dá direito a guia, seguro e uma refeição no final.

Além disso, é preciso somar também o aluguel da bicicleta com suspensão e dos equipamentos de proteção como capacetes, luvas e joelheiras, que custam cerca de US$ 100.

Na Romênia, na região montanhosa dos Cárpatos, a experiência sai um pouco mais em conta; para fazer uma viagem de helicóptero de 20 minutos até uma altitude de 1.400 metros, com uma descida guiada e um lanche, é preciso desembolsar cerca de US$ 220 por pessoa.

Meio ambiente

Imagem: @claudiolguinphoto

Mas nem tudo são flores. Na Espanha, onde o helibike é praticado há alguns anos na região dos Pirineus, há uma polêmica que envolve o esporte porque ecologistas dizem que ele afeta diretamente o meio ambiente.

Alguns especialistas afirmam que certas aves sofrem com o barulho dos helicópteros e que as trilhas recebem muito impacto dos ciclistas.

O caso chegou até os tribunais e o governo da comunidade espanhola de Aragão montou uma mesa de trabalho para verificar se a prática do helibike provoca ou não danos ambientais tanto aos animais que vivem na região quanto ao solo.

No Chile nós não causamos estrago ao meio ambiente porque usamos trilhas que já estão abertas e que também são utilizadas por outras pessoas que levam animais de um lado para o outro.

Diego Puelma, proprietário da Andes Helibike

Não é para amadores

Se você ficou com vontade de sentir essa adrenalina que mistura paisagens incríveis e muita velocidade em duas rodas, precisa saber que isso não é para todo mundo. É preciso ter experiência com ciclismo de montanha para fazer esse tipo de descida.

Algumas empresas oferecem pacotes que incluem aulas e práticas antes das descidas, mas advertem que mesmo assim essa modalidade não é para amadores, somente para pessoas que já praticam mountain bike.