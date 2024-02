Gisele Bündchen está namorando professor de jiu-jitsu desde junho, diz site

Após anos de especulação, uma fonte confirmou à revista People: Gisele Bündchen e Joaquim Valente são um casal.

O que aconteceu

Segundo o informante, o namoro já tem oito meses. "Eles começaram a namorar em junho. Eles estão indo com calma, a princípio eram grandes amigos. Ela é muito reservada sobre isso, e queria manter tudo escondido enquanto eles se conheciam".

Uma segunda fonte afirma que os dois se aproximaram durante o divórcio de Gisele e Tom Brady. "Eles começaram como amigos. Ele foi um grande conforto para Gisele durante o divórcio. A amizade se tornou romântica depois do divórcio".

O informante elogia Joaquim. "Joaquim é ótimo. Ele é pé no chão, gentil e inspirador. Gisele hesitou em namorar depois do divórcio, mas foi muito natural para ela ficar com o Joaquim". Segundo as informações publicadas na revista, o fato de o professor de jiu-jitsu ser brasileiro ajudou: