Filha de Rodriguinho posa de biquíni na praia e recebe elogios

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

A filha de Rodriguinho, Aretha Cacheada, 18, posou de biquíni na praia e ganhou elogios em uma rede social.

O que aconteceu

A filha do cantor compartilhou um álbum de fotos em um dia de praia no Rio de Janeiro. Nas imagens, Aretha aparece sentada posando em uma cadeira e também tomando um mate no local. Ela usa um biquíni azul e o cabelo solto.

A jovem mora em São Paulo com a mãe, a cantora Naná Damasceno, e mostrou fotos da viagem. "Muita coisa", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, a filha de Rodriguinho recebeu vários elogios. "Coisa mais linda", escreveu um seguidor. "Achei diva", comentou outro. "Gata, perfeita demais", disse mais um. "Que maravilhosa", afirmou mais um.

Aretha é uma das cinco filhas do cantor, que está no Big Brother Brasil 24 e ainda atem Gaab, Rodrigo Júnior, Vitória e Jaden Fernando. A jovem tem 230 mil seguidores no Instagram e usa a plataforma como influenciadora digital. Ela também estuda para se tornar atriz, fazendo um curso de teatro à noite, em São Paulo.