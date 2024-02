Do Festival de Berlim ao Eurovision, crítica sobre Gaza abala eventos culturais na Europa

Por Riham Alkousaa

BERLIM (Reuters) - O cineasta indiano-americano Suneil Sanzgiri estava pronto para exibir seu filme sobre a resistência anticolonial contra o império português no Festival de Cinema Berlim deste mês, mas desistiu.

Ao anunciar seu boicote no Instagram, Sanzgiri acusou as autoridades alemãs de silenciar as vozes que defendem os palestinos na guerra em Gaza. "Não serei cúmplice. Todos nós temos sangue em nossas mãos", escreveu ele.

O filme de Sanzgiri é um dos pelo menos três filmes que foram retirados por seus criadores, enquanto outros eventos do festival também tiveram a saída de artistas.

As retiradas mostraram as águas complicadas em que as instituições culturais da Alemanha estão navegando, entre a proteção das liberdades artísticas e o reconhecimento do que muitos alemães veem como uma responsabilidade histórica por Israel após o Holocausto nazista.

Essas disputas também se acenderam em outros lugares da Europa desde os ataques de 7 de outubro por militantes do Hamas. A União Europeia de Radiodifusão tem resistido aos apelos para que Israel seja excluído da disputa musical Eurovision.

Protestos eclodiram na cidade italiana de Nápoles em fevereiro, depois que a emissora estatal RAI se distanciou de um apelo feito pelo rapper Ghali para "parar o genocídio" durante a noite de encerramento do popular Festival de Música de Sanremo.

No Reino Unido, uma rede de artistas tem documentado eventos que foram eliminados devido às opiniões pró-palestinas dos artistas. A galeria de arte Arnolfini, em Bristol, também provocou reações negativas depois de cancelar dois eventos de filmes palestinos, temendo que eles pudessem "se desviar para a atividade política".

Na França, em novembro, um grupo de artistas organizou uma "marcha silenciosa" na qual segurou uma faixa branca sem slogans.

ALEMANHA

Na Alemanha, a ira pela ofensiva israelense em Gaza, que matou 29.000 palestinos, tem entrado em choque com a sensibilidade por apoio a Israel. Os críticos dizem que a repressão às vozes pró-palestinas confunde crítica com protesto legítimo.

Como os eventos culturais geralmente são apoiados pelo Estado, os críticos dizem que o governo tem usado seu poder financeiro para impedir qualquer crítica a Israel, uma acusação que o governo rejeita veementemente.

"A liberdade de arte e a liberdade de expressão estão entre os princípios básicos mais importantes da democracia na Alemanha, que, obviamente, também são protegidos pelo governo federal", disse um porta-voz do Ministério da Cultura.

"As instituições e os projetos financiados em nível federal têm liberdade de curadoria e decidem por si mesmos com quais artistas trabalham", acrescentou.

Ao anunciar seu boicote ao Festival de Berlim, o cineasta Sanzgiri expressou seu apoio a uma iniciativa na Alemanha lançada por artistas anônimos em janeiro, convocando cineastas, músicos, escritores e artistas a se retirarem de eventos culturais na Alemanha.