'Romance' com Matteus e bronca em Davi: Deniziane é eliminada do BBB 24

Deniziane foi a nona eliminada do BBB 24 (Globo). Ela recebeu 52,02% dos votos na disputa contra Fernanda (47,16%) e Matteus (0,82%). Ao todo, o paredão recebeu 97.266.884 e foi o mais votado da temporada até agora.

Como o Paredão foi formado

BBB 24: Deniziane, Fernanda e Matteus estavam no Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Líder da semana, Raquele indicou Deniziane ao Paredão.

Em vez de imunizar alguém, o Anjo precisou indicar outro brother ao Paredão. Com isso, Michel apontou Lucas Henrique para a berlinda.

Fernanda e Matteus foram os mais votados no Confessionário, com 10 e 3 votos, respectivamente.

Lucas conseguiu se salvar na Prova Bate-Volta e o Paredão foi definido com Deniziane, Fernanda e Matteus.

Romance com Matteus e atrito com Davi: a passagem de Deniziane pelo BBB 24

BBB 24: Deniziane senta no colo de Matteus em festa Imagem: Reprodução/Globoplay

Procedimento no bumbum. Em seu vídeo de apresentação, Deniziane contou que fez uma remodelação glútea — para deixar o bumbum "mais redondinho".

Ficada com famoso. Vencedora da primeira liderança do programa após uma prova de resistência, revelou que já ficou com um famoso. No entanto, não disse seu nome e pontuou seu medo de que a informação vazasse.

Caso com traficante internacional. Ela contou do caso em um vídeo de 2023 no TikTok, que viralizou com a sua participação no BBB 24. Nele, afirmou que o conheceu no Instagram e se apaixonou.

Fama antes do BBB. A sister participou de um videoclipe de Léo Santana em 2015, sendo figurante em "O Que Elas Gostam".

Certeira no Paredão. Até ser indicada ao Paredão, fisioterapeuta foi a única a indicar alguém para a berlinda e eliminar. Com a sua saída, Raquele também conseguiu o feito.

Ajuda para Vanessa Lopes. Antes de a tiktoker apertar o botão e desistir do programa, Deniziane pediu a intervenção da produção e foi advertida por isso.

Trabalho com sister antes do reality. A participante admitiu ter trabalho anteriormente com Giovanna.

Romance com o Matteus e término. Deniziane beijou e movimentou o edredom com o brother. No entanto, depois de Matteus tirar a barba, decidiu terminar a relação. Apesar disso, os dois continuaram sendo aliados no jogo e até voltaram a dormir juntos e trocar carícias.

Bronca em Davi por comida. A sister perdeu a paciência com Davi e o acusou de esconder a comida. Os dois tiveram um atrito e ela criticou o baiano.

Discussão com Giovanna. Pouco antes de ser eliminada, Deniziane discutiu com Giovanna após triturar a carta da nutricionista no Sincerão.

