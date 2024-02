De 'Cinquenta Tons de Cinza' a 'Euphoria': conheça elenco de 'Madame Teia'

"Madame Teia", novo filme do universo compartilhado do "Homem-Aranha" da Sony Pictures, está em cartaz nos cinemas e, apesar das críticas negativas, traz um elenco estelar. Entre os nomes estão Dakota Johnson e Sydney Sweeney, jovens atrizes que estão em alta em Hollywood.

Entre elenco principal e secundário, outros nomes também se destacam. Emma Roberts e Adam Scott estrelaram produções de sucesso, enquanto Isabela Merced e Celeste O'Connor são duas atrizes em ascensão.

Conheça o elenco de Madame Teia

Dakota Johnson:

Principal estrela do filme, Dakota Johnson atua com frequência desde 2010. Ela colecionou pequenos papéis na TV e no cinema até protagonizar "Ben and Kate", finada série da Fox.

A trilogia "Cinquenta Tons de Cinza" foi o seu primeiro grande papel na carreira. Ela viveu a protagonista Anastasia Steele nos três filmes da franquia que se destacou pelas cenas de sexo.

Ela também atuou em filmes como "Suspiria: A Dança do Medo", "Maus Momentos no Hotel Royale" e "A Filha Perdida". Antes de "Madame Teia", ela estrelou "Persuasão", adaptação da Netflix do livro homônimo de Jane Austen.

Sydney Sweeney:

Sydney Sweeney é um dos principais nomes de Hollywood neste momento. Além de "Madame Teia", ela também está em cartaz com a comédia romântica "Todos Menos Você", que já arrecadou quase US$ 200 milhões (R$ 98,6 mi) em todo o mundo.

Hoje com 26 anos, Sydney teve seu primeiro papel como atriz aos 12. Mas foi apenas em 2018, ao integrar o elenco da série "Everything Sucks!", da Netflix, que ela teve a sua grande oportunidade.

A carreira da atriz deslanchou ao ganhar o papel de Cassie Howard em "Euphoria", da HBO. Elogiada, ela foi destaque em filmes como "Observadores" e "As Passageiras", além de integrar o elenco da premiadíssima primeira temporada de "The White Lotus".

Isabela Merced:

Atriz mais jovem do elenco principal de "Madame Teia", com 23 anos, Isabela Merced também começou a atuar ainda pequena. Ela fez trabalhos como atriz, dubladora e cantora antes de abocanhar o papel de Izabella em "Transformers: O Último Cavaleiro".

Ela interpretou a sua primeira protagonista em "Dora e a Cidade Perdida", adaptação live-action da animação "Dora, a Aventureira". O destaque no filme a ajudou a conquistar outros papéis importantes, como em "Justiça em Família", da Netflix", e "O Pai da Noiva", da HBO Max.

Após "Madame Teia", Isabela já tem outros dois papéis importantes assegurados. Ela está confirmada como Dina na segunda temporada de "The Last of Us" e vai interpretar a heroína Mulher-Gavião em "Superman: Legacy", filme que marcará o recomeço do Universo DC nos cinemas.

Celeste O'Connor:

Celeste O'Connor não é a atriz mais jovem do elenco de "Madame Teia", mas talvez seja a menos conhecida. Antes de viver Mattie Franklin no longa da Sony, ela atuou em apenas sete filmes.

Os principais títulos de seu currículo são "Freaky: No Corpo de um Assassino" e "Ghostbusters: Mais Além", ambos em papéis secundários. Ela também integrou o elenco do drama "Uma Boa Pessoa", estrelado por Florence Pugh e Morgan Freeman.

Tahar Rahim:

Intérprete do vilão Ezekiel Sims, o ator francês Tahar Rahim está longe de ser um novato. Ele atuou em diversas produções francesas antes de buscar oportunidades no cinema norte-americano.

Seu primeiro trabalho em uma produção internacional foi em "Maria Madalena", longa estrelado por Rooney Mara e Joaquin Phoenix. Logo depois, ele fez parte do elenco da série "The Looming Tower", do Prime Video, e estrelou os filmes "Um Inverno em Nova York" e "O Mauritano".

Pela Netflix, ela protagonizou a minissérie "O Príncipe e a Serpente", que foi indicada a dois prêmios no Bafta 2022. Rahim também fez parte do elenco de "Napoleão", megaprodução de Ridley Scott sobre o infame imperador francês.

Emma Roberts:

Emma Roberts não é uma das protagonistas de "Madame Teia", mas tem um dos rostos mais conhecidos do elenco. Sobrinha da estrela Julia Roberts, ela coleciona papéis de destaque em Hollywood desde meados dos anos 2000.

O público mais jovem pode se recordar de Emma em "Aquamarine", filme que se tornou um clássico da Sessão da Tarde da Globo. "Nancy Drew e o Mistério em Hollywood", "Um Hotel Bom pra Cachorro" e "Idas e Vindas do Amor" também integram essa lista.

Na TV, ela é um dos principais nomes da antologia "American Horror Story", da qual fez parte do elenco de seis temporadas. Emma também protagonizou dois anos da pouco conhecida "Scream Queens".

Fora das câmeras, Emma Roberts também passou a atuar como produtora. Ela foi uma das responsáveis por adaptar "Primeira Morte", da Netflix, e "Me Conte Mentiras", do Star+.

Adam Scott:

O Ben Parker de "Madame Teia" também tem uma carreira de sucesso em Hollywood. Atualmente, Adam Scott é o protagonista de "Ruptura", série do Apple TV que venceu dois prêmios no Emmy 2002 e pela qual também foi indicado a Melhor Ator em Série Drama.

Com um extenso currículo iniciado ainda nos anos 1990, Scott teve os seus principais trabalhos na TV. Ele viveu Ben Wyatt na sitcom "Parks and Recreation" e Ed Mackenzie na premiadíssima minissérie "Big Little Lies", da HBO.

Recentemente, ele protagonizou o revival de "Party Down", série que foi cancelada em 2010 e que acabou ressuscitada no ano passado. Agora, Scott está trabalhando na segunda temporada de "Ruptura", que chegar ao Apple TV+ apenas em 2025.