Damião mata Zé Inocêncio em 'Renascer'? Saiba o que acontece com assassino

Interpretado por Xamã, Damião surgiu de maneira misteriosa em "Renascer". No capítulo de ontem (22), montado em um cavalo, assustou as crianças que brincavam no vilarejo. No capítulo de hoje, ele seguirá sua missão: encontrar José Inocêncio (Marcos palmeira) e matar o coronel.

Ele para na venda de Norberto (Matheus Nachtergaele) e perguntar pelo coronel, deixando comerciante fofoqueiro desconfiado. "Ôh, amigo, por um acaso num conhece por estas bandas um tar de Zé Nocênço?".

Na sequência, ele segue pela estrada até encontrar a casa do produtor de cacau. "Achei a sua toca sêo José Inocênço", diz ele. "Agora preciso achá um canto onde ninguém venha bulí co'isso... E, aí, é só armá o bote", completa ele.

O assassino, então, pede emprego a Deocleciano (Jackson Antunes), quem lhe dará uma chance, e acaba ganhando a simpatia de João Pedro (Juan Paiva) — que passou a morar na casa dos padrinhos, Deocleciano e Morena (Ana Cecília Costa), após o pai o casamento do pai.

Desconfiado, Zé Inocêncio manda João Pedro se livrar do rapaz, mas o filho enfrenta o pai e decide contratar Damião para cuidar das terras. O pistoleiro ganha espaço para poder executar a encomenda.

O que acontece com Damião após encontrar Zé Inocêncio? Após aceitar o trabalho, Damião se sente acolhido pela família e outros funcionários. Ele, então, acaba mudando de ideia e desiste de assassinar o produtor de cacau.

Em cenas que vão ao ar ainda nesta semana, Damião se interessa por Ritinha (Mell Muzzillo). Os dois se beijam e a filha de Inácia (Edvana Carvalho) confessa a Morena que ficou bastante mexida com a chegada do rapaz misterioso à fazenda.

No entanto, em capítulos futuros, Damião vai se apaixonar por outra mulher e viverá um romance tórrido. Ele perderá o rumo quando Eliana (Sophie Charlotte) chegar à fazenda. Ela, que já será ex-mulher de José Venâncio (Rodrigo Simas), vai ter cenas quentes com o funcionário do ex-sogro.

"Sensual e solitário"