Dado diz que Zilu 'nunca aprovou' namoro com Wanessa e expõe se já brigaram

Dado Dolabella admitiu que mantém pouco contato com Zilu Godoi, mãe de Wanessa Camargo, sua namorada, mas negou que tenham brigado ou discutido.

O que aconteceu

Ator disse que o fato de Zilu morar nos Estados Unidos dificulta proximidade entre eles. "Ela mora nos EUA, foi o menor contato [que eu tive] com a Zilu, mas foi muito bacana, porque assim como eu também amadureci, ela também amadureceu. Passou por muita coisa, aprendeu muita coisa", declarou em entrevista ao jornalista Leo Dias.

Dado concordou ao ser questionado pelo jornalista se Zilu "nunca aprovou" o relacionamento entre ele e Wanessa, mas ressaltou que recebeu convite da sogra para gravar para o programa dela no YouTube. "Ela me convidou para fazer o 'Coisa de Zilu'. Aliás, estou esperando, Zilu. Eu estou doido para fazer uma receita lá".

Dado Dolabella e Wanessa Camargo reataram o namoro após o fim do casamento dela com o empresário Marcus Buaiz. Atualmente, a cantora está confinada no BBB 24 e tem sido considerada uma das vilãs da edição. Nas redes sociais, os familiares de Wanessa e Dado têm apoiado a artista.