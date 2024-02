Claudia Ohana: 'Malho muito, mas a bunda não é nada, malhe sua cabeça'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Aos 61 anos, Claudia Ohana será capa da VAM Magazine este mês, onde ela reflete sobre padrões e rótulos. Entre suas revelações está o desejo de ter uma "bunda grande".

O que aconteceu

A atriz afirmou em entrevista à publicação que não se apega a certos "clichês" da fama. "Hoje consigo ver além de mim mesma, ouvir além do meu ego. Saí do meu casulo narcisista para abraçar a riqueza das interações humanas", reflete.

As pressões relacionadas ao corpo também foram discutidos pela atriz, que admitiu: "Eu quero ter uma bunda grande também, malho muito, mas a bunda não é nada, malhe sua cabeça também, se dê conteúdo. A bunda vai cair e vai passar".