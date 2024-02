Deniziane diz querer namorar Matteus fora do BBB: 'Não vou mentir'

Deniziane participou do Mais Você na manhã de hoje após ser eliminada do BBB 24:

A agora ex-sister disse que pretende reatar com Matteus após o fim do reality. "Toda mulher tem que ter um Matteus na vida, porque toda mulher tem que ser tratada dessa maneira. [...] Quando ele sair, a gente vai sentar e conversar. [...] Eu quero [continuar com ele], não vou mentir."

Anny também caiu no choro ao vivo ao ver Matteus chorando por sua eliminação. "Eu não ligo que me julguem pelo meu jogo, eu não quero que julguem minha relação com ele, que foi genuína e verdadeira. [...] Não queria que as pessoas duvidassem disso, porque eu sei do meu coração. Eu sei que foi de verdade e me machucou muito vê-lo desse jeito. [...] Ele se sentir culpado ali me doeu demais. Eu queria ter mais tempo pra conversar com ele, consolá-lo, mas infelizmente não teve. Mas espero de verdade que ele fique bem."

Ela também contou como foi conhecer a mãe do brother fora da casa. "Na hora que ela falou que gostava de mim, eu falei 'Ah, graças a Deus, ainda bem que ela gosta de mim. [...] Ela tirou um peso do meu coração, de uma culpa que eu tava sentindo. Quando ela me acolheu, isso meu deu mais calma."

Deniziane disse que não gostou de algumas atitudes de Fernanda no programa. "São pontos com os quais eu não concordo e eu decidi que ela fosse para o paredão. [...] Um pouco da ironia, ter falado que não votou na Alane e votou. [...] Eu tô tentando entender [porque ela ficou]. Eu preciso ler alguns comentários, ler o posicionamento do público porque aqui a gente fica confusa. Na minha cabeça, ela iria sair por alguns posicionamentos no jogo."

Ela se arrependeu, porém, de ter provocado Fernanda em uma festa após ser colocada como "alvo" da então líder. "Eu me arrependo de ter provocado a Fernanda na festa. Fugiu um pouco do que eu sou. Entrei no jogo dela de ficar ironizando e me arrependo muito."