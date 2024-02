Ator de 'Saltburn' posa totalmente nu para revista; veja fotos

Barry Keoghan, 31, ator que se destacou no filme "Saltburn", posou totalmente nu para a Vanity Fair, revista americana.

O que aconteceu

O ator virou assunto no fim de 2023 por aparecer completamente sem roupa no fim do longa-metragem que está disponível no Prime Video. Em entrevista ao site Entertainment Weekly, ele afirmou que não usou uma prótese peniana na gravação. A sequência foi filmada onze vezes: "Pensei: 'Vamos de novo. Vamos de novo'. Você meio que esquece, porque era um ambiente muito confortável. Isso te dá a licença para pensar: 'Certo, agora é sobre a história'", relembrou.

Em vídeo para a revista, Barry surge com a bunda à mostra. Na filmagem, várias celebridades passam em trajes de gala, até que o ator surge sem roupa, fazendo referência a "Saltburn".

Em entrevista para o veículo, Keoghan conta que também anda pelado em sua casa. "Na minha casa eu também danço pelado. Como todo mundo, cara. Todos nós cantamos no chuveiro. Nos comportamos como idiotas quando estamos sozinhos em momentos íntimos. Nos sentimos livres. Não danço em uma mansão deste tipo (como a do filme), mas canto alto e mexo meu corpo de forma boba", revelou.

Nas redes sociais, o bumbum do famoso fez sucesso. "Barry Keoghan e sua bunda na capa da Vanity Fair. Um rabão de respeito!", escreveu um usuário do X (antigo Twitter).