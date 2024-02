Após cair em golpe de César, Francisco enfrenta dilema em 'Fuzuê'

No capítulo de quarta (21), da novela "Fuzuê" (Globo), Luna sente ciúmes da intimidade entre Rebeca e Miguel. Heitor se recusa a aceitar a chantagem de Pascoal.

Francisco firma um contrato com um comerciante de reputação duvidosa indicado por César. Pascoal ordena que Vieira divulgue o dossiê contra Heitor. Preciosa implora para que Heitor desista da separação. César fica aflito ao saber de Julião.

Soraya auxilia Maria a mudar o visual. Alícia convida Mercedes e Lampião para participar de seu podcast. Preciosa enfrenta César. Barreto ouve os depoimentos dos envolvidos no caso de Julião.

Rebeca coloca um dispositivo de escuta no celular de Miguel. Preciosa culpa Bebel pelo que aconteceu com Julião. Luna busca aconselhamento com Nero. Merreca se entrega para Barreto.