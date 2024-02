Adriane Galisteu: 'Em setembro, estaremos aí! A Fazenda 16 na área'

Adriane Galisteu, 50, confirmou a edição de A Fazenda 16 (Record) para setembro deste ano.

O que aconteceu

Em uma caixinha de perguntas, a apresentadora do reality foi questionada sobre a edição. "Em setembro estaremos aí, A Fazenda 16 na área", confirmou ao seguidor.

Adriane também respondeu como tem energia para aguentar a maratona do programa. "Energia tem muito a ver com amar o que a gente faz. Eu amo as minhas escolhas, eu amo o meu trabalho, eu amo estar em A Fazenda, eu amo viajar. Tenho muito prazer no que eu faço e me dá energia"