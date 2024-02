4 novos personagens chegam em 'Renascer'; saiba quem são

Na noite de terça (20), fomos apresentados a Damião (Xamã) e José Augusto (Renan Monteiro) na novela das 9 "Renascer" (Globo). Agora, no capítulo de quarta (21), 4 novos personagens chegam na trama.

Egídio (Vladimir Brichta)

Único herdeiro do pai, Firmino (Enrique Diaz), Egídio tornou-se um Coronel temido e influente na região. Casado com Dona Patroa (Camila Morgado) e pai de Sandra, herdou do pai não apenas riqueza, mas também a rivalidade com José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Egídio (Vladimir Brichta) em 'Renascer' Imagem: Reprodução/Globo

Iolanda (Camila Morgado)

Esposa de Egídio e mãe de Sandra (Giullia Buscacio), Iolanda é comumente chamada por todos de Dona Patroa. De natureza conservadora e submissa, ela é uma mulher que receia as atitudes e as rudezas do marido. Busca, por meio das orações e da fé, converter Egídio e endireitar seus caminhos tortuosos.

Dona Patroa (Camila Morgado) em 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

Tião Galinha (Irandhir Santos)

O catador de caranguejos é um homem simples, mas acima de tudo, um sonhador. Seu maior desejo é escapar da pobreza e proporcionar uma vida digna para Joana (Alice Carvalho), sua esposa e o grande amor de sua vida. é acolhido na fazenda do Coronel Egídio, tornando-se um empregado que é explorado de maneira implacável. Na fazenda, ele ganha o apelido de Tião Galinha, pois frequentemente é visto carregando uma galinha sob os braços, na esperança de proteger aquela que chocará os ovos e lhe proporcionará um diabinho semelhante ao de José Inocêncio.

Tião Galinha (Irandhir Santos) em 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

Joana (Alice Carvalho)

A esposa de Tião Galinha é uma mulher bondosa e trabalhadora. Embora seja apaixonada pelo marido, enfrenta desafios devido aos devaneios dele, que sonha em enriquecer para tirar a família da condição de miséria. Joana chama a atenção do Coronel Egídio, que a leva para trabalhar dentro de sua casa, sob as ordens de sua esposa, Dona Patroa.

Joana (Alice Carvalho) em 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.