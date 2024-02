É menino! Zé Felipe faz homenagem ao 3º filho com Virginia; veja qual é

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o sexo e o nome do terceiro filho, e o cantor já fez a sua primeira homenagem ao bebê.

O que aconteceu

O casal fez uma luxuosa festa de chá revelação na noite desta terça-feira (20), onde foi anunciado que a influenciadora espera um menino. "Vem! Tudo azul! Duas Marias e um José! Eu estou muito feliz, jurava que ia ser outra Maria", afirmou Virginia.

Agora mãe de menino! Por isso estou sentindo tudo muito diferente. Agora é comprar cuequinha e carrinho

Virginia, em suas redes

Zé Felipe, que é filho do cantor Leonardo, já anunciou que o nome do bebê será José Leonardo. "Veio José!", celebrou o cantor, que já tem duas meninas com Virginia: Maria Alice e Maria Flor.

E ainda durante a comemoração pelo novo bebê, Zé Felipe já fez sua primeira homenagem a Zé Leonardo. Ele, que tinha descolorido a parte de baixo do cabelo, apareceu com ele tingido de azul. "Ficou massa", afirmou a esposa em suas redes sociais.