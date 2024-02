Tiago Leifert declara apoio a participante que disputa paredão do 'BBB 24'

Tiago Leifert não quer que Fernanda seja eliminada no paredão desta terça-feira, 20. Conhecido por sua carreira como jornalista e apresentador, especialmente por ter comandado várias edições do Big Brother Brasil antes de passar o bastão para Tadeu Schmidt, o apresentador fez uso de suas redes sociais para declarar apoio a uma das participantes do reality. "Por favor não tirem a Fernanda hoje."

O paredão, formado no domingo, 18, colocou Deniziane, Fernanda e Matteus na disputa pela preferência do público para permanecerem no programa. A dinâmica dessa semana começou com a revelação do poder do coringa, obtido por MC Bin Laden, que revelou ser uma imunidade.

A líder da semana, Raquele, escolheu Deniziane para enfrentar o paredão, citando a divisão clara entre os participantes como um dos motivos para sua decisão. Michel, portador do anjo da semana, tinha não apenas imunidade mas também o poder de indicar alguém para o paredão, escolhendo Lucas Henrique.

A votação no confessionário destacou Fernanda como a mais votada pelos colegas de confinamento, recebendo 10 votos, enquanto Mateus também foi indicado com três votos.

Na prova Bate e Volta, uma competição de sorte envolvendo a escolha de telefones com comandos específicos, Lucas conseguiu escapar do paredão, deixando Deniziane, Fernanda e Matteus como os emparedados da vez.

Além de Leifert, mais celebridades declararam seus votos. No X, antigo Twitter, Deborah Secco puxou uma corrente para eliminar Deniziane. E complementou a escolha do seu voto com um comentário no fio: "Fora plantas!", escreveu a atriz.

Também no X, Alexadre Pato se juntou ao coro da torcida de Fernanda. "Fernanda não pode sair! O BBB vai ficar sem graça!", disse o jogador.