Rodriguinho diz que pagaria R$ 3,5 milhões pra não conviver com Davi no BBB

Rodriguinho passou a tarde de hoje (20) conversando com Pitel sobre outros jogadores do BBB 24 (Globo) e disse que nunca mais participaria de um reality show.

O que aconteceu

Na academia do BBB, Rodriguinho criticou a postura de algumas sisters no Sincerão de ontem (19) — em especial, de Raquele, que triturou a carta destinada ao cantor, e de Deniziane, quem ele chamou de "vereadora".

"Não vou brigar com a Raquele, tenho certeza que a intenção dela não foi ruim. Estratégia ruim sim, estratégia falha, o que não me faz não querer jogar com ela por achar que é uma jogadora ruim, mas não quero ter raiva dela", avaliou.

Ele chegou a dizer que "jamais" entraria em nenhum outro reality show depois do Big Brother, e Pitel concordou.

Em seguida, o brother falou que se vê fora do programa encontrando alguns dos participantes dessa edição, e citou Fernanda.

"É um tipo de pessoa que quero ter por perto alguns dias e outros não, porque a gente bate de frente e nossas idéias divergem. Mas eu gosto dela demais e torço por ela, ela merece ganhar. Uma pena ela não enxergar tudo que já ganhou. Se eu saísse hoje, eu estaria melhor que entrei. Mesmo tendo que pagar coisas lá fora, eu sei que saio melhor", disse.

Já sobre Davi, Rodriguinho disse que, se pudesse, entregaria uma mala com o prêmio do BBB 24 nas mãos do brother "só pra não ter que conviver com ele".

O cantor afirmou ainda que não tem medo de ir ao Paredão com o baiano, e que eles não conseguem avaliar tudo no reality show porque não assistem ao programa exibido ao público. "Você não sabe se o cara bateu uma punhet* no quarto, não sabe se ele espiou uma mina no banheiro", disse.

Rodriguinho relembrou a conversa com Nizam e outros brothers, e disse que eles conversam sobre mulheres da mesma forma que mulheres conversam sobre homens. "Mulher quando se junta fala de homem também. Duvido que não vai falar aquele cara não é bonito não, aquela barriguinha… Normal, mano, existe gosto."

