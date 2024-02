Quem vai sair do BBB 24? Parcial UOL aponta reação inesperada de torcida

O Brasil quer fogo no parquinho mesmo! Parece que Fernanda realmente tem uma chance de permanecer no "BBB 24". No paredão com Deniziane e Matteus, a sister diminuiu consideravelmente a diferença de porcentagem.

O que diz a enquete

De acordo com a enquete UOL, atualizada às 15h35, Fernanda tem 67,91% dos votos para deixar o programa. Considerando as parciais desde a formação do paredão, a queda é relevante, já que a sister sempre esteve com mais 70% para deixar o programa.

No segundo lugar da votação aparece Deniziane, com 27,81%. Matteus é o favorito da semana, com apenas 4,28% dos votos.

Nesta semana, a votação pede que o público escolha quem deve ser eliminado do programa. O resultado será anunciado no programa ao vivo desta terça-feira (20), logo após "Renascer", às 22h25.