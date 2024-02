Quem é Damião em 'Renascer'? Xamã define personagem como 'sensual'

de Splash, no Rio e Colaboração para Splash, em São Paulo

Xamã faz sua estreia hoje como intérprete em "Renascer". O cantor, que já atuou em dois filmes e na série "Justiça", aparece no remake da Globo como o executor Damião, a quem ele caracteriza como sedutor e solitário.

[Fazemos as cenas mais quentes] sempre com profissionalismo e respeito. A gente tem uma equipe incrível ao nosso redor, dando todo suporte não só em cenas intensas assim, mas nas de emoção, em cenas que tenho que demonstrar muito de mim, tirar alguma coisa de lá de dentro. Esse turbilhão de emoções é um pouco de Damião. Sensualidade, solidão, um pouco de poesia.

Damião (Xamã) em 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

Quem é Damião?

Figura enigmática com um histórico de óbitos em seu passado, Damião é contratado para eliminar José Inocêncio (Marcos Palmeira), mas abandona a tarefa. Sentindo-se acolhido pela família, ele acaba sendo integrado à equipe do fazendeiro após a contratação de João Pedro (Juan Paiva).

É na propriedade rural que ele encontra o afeto - na verdade, dois afetos. Inicialmente, ele se encanta por Ritinha (Mell Muzzillo), filha de Inácia (Edvana Carvalho), mas sua trajetória toma um rumo incerto com a chegada de Eliana (Sophie Charlotte), ex-nora do coronelzinho, à plantação de cacau em breve. Este triângulo amoroso promete cenas apaixonadas e ardentes.

O ator afirma que os admiradores podem aguardar por um personagem com "muitas nuances" e variações em comparação com 1993 - quando a trama foi interpretada por Jackson Antunes. "Um indivíduo que enfrentou uma existência bastante desafiadora. Apresenta muitos monólogos, vive dois amores e mantém uma relação de fidelidade com José Inocêncio. O público aprecia um personagem não tão previsível."

Está sendo maravilhoso esse processo de adaptação. Ele tem muitas camadas. Chega na fazenda para matar e acaba recebendo muito afeto... Ele vai evoluindo a partir daí. Não é mais um matador... Bate o nervosismo, o friozinho na barriga, igual quando eu vou entrar num palco e pegar o microfone, mas está sendo muito gostosa a preparação, a troca com os atores, a leitura dos textos do Benedito.

Xamã

Damião (Xamã) e Norberto (Matheus Nachtergaele) em 'Renascer' Imagem: Estevam Avellar/Globo

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.