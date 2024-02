Nono Paredão do BBB 24 bate recorde da temporada: '64 milhões de votos'

Tadeu Schmidt começou o programa de terça (20) anunciando que o Paredão entre Fernanda, Deniziane e Matteus já bateu o recorde de votação de toda a temporada de 2024.

O que aconteceu

"Como aqui não trabalhamos com fraude, ninguém joga sujo, já vou logo avisando", começou Tadeu contando o marco ao público.

O programa de hoje já começa com recorde de votação da temporada e recorde do novo sistema de votação, com o voto da torcida e o voto único. Tadeu

Por volta de 22h30, o apresentador informou que o Paredão já acumulava mais de 64 milhões de votos.

Enquanto a edição mostrava o perfil dos emparedados, foi exibido que, por minuto, a berlinda estava recebendo 372 mil votos.

