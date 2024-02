Morte e nova personagem movimentaram capítulo decisivo de 'Fuzuê'

Na noite de terça (20), a novela "Fuzuê" (Globo) teve um capítulo decisivo em sua reta final. A obra de Gustavo Reiz, que termina na próxima semana, apresentou uma morte e a chegada de nova personagem.

O que aconteceu

Após uma briga com Merreca (Ruan Aguiar), Julião (Romulo Arantes Neto) caiu de uma passarela e morreu no hospital. Antes disso, o vilão pediu perdão e confessou todos seus crimes para Luna (Giovana Cordeiro).

Com esse acontecimento, o nome do personagem morto ficou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "O Julião era um personagem que merecia se arrepender e encontrar outro rumo, não acredito que mataram ele e deixaram o Pascoal aí vivinho", escreveu um fã da novela na rede social.

Além disso, o capítulo contou com a chegada de Rebeca (Vitória Strada). A personagem entra na reta final da novela para investigar os crimes de César Montebello) e balançar o relacionamento de Luna e Miguel (Nicolas Prattes).

Longe das novelas desde "Salve-se Quem Puder", em 2021, o nome da atriz Vitória Strada também ficou entre os mais comentados no X. "Como é bom ter a Vitória Strada na telinha de novo", comemorou um telespectador. "Como pode a Globo deixar a Vitória Strada fora da minha tv por anos assim", disse outra.

Não quero ninguém se intrometendo no meu Luguel #Fuzuê pic.twitter.com/Qdsszfd7wb -- TV Globo (@tvglobo) February 20, 2024

O Julião era um personagem que merecia se arrepender e encontrar outro rumo, não acredito que mataram ele e deixaram o Pascoal aí vivinho #Fuzue pic.twitter.com/bf541g3vpY -- defensor de Fuzuê (@tofalandocoisa) February 20, 2024

Como é bom ter a Vitória Strada na telinha de novo. #Fuzuê pic.twitter.com/iCs7ea6MUF -- júlio césar (@gomzsquita) February 20, 2024

Como pode a Globo deixar a Vitória Strada fora da minha tv por anos assim pic.twitter.com/bmWMbc5WQ2 -- Aline (@benzoduff) February 20, 2024

Pois se a Vitória Strada me prendesse eu agradeceria #Fuzuê pic.twitter.com/BqvM3aUfgp -- v!ck (@vicrfdixon) February 20, 2024

Hoje tem a vitoria strada em fuzue, talvez passarei raiva com a personagem dela? sim mas matarei a saudades da diva dps de um tempo longe das novelas? sim pic.twitter.com/KsUeSbpG30 -- gabriel (@gabrituita) February 20, 2024

MEU DEUS O JULIÃO MORREU, PQ VC FEZ ISSO, @GustavoReiz ?? #Fuzuê pic.twitter.com/RE90SXcPqi -- Tião de Boiadeiros II BBB 24 (@favsbeniciio) February 20, 2024