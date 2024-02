Luna morre do coração ao flagrar Miguel com ex-namorada em 'Fuzuê'

No capítulo de terça (20), da novela "Fuzuê" (Globo), Merreca chama uma ambulância para acudir Julião, e Cata Ouro vê. Soraya se desespera com o resultado do teste de gravidez.

Miguel comenta com Alícia sobre o encontro que terá com Rebeca. Rui avisa a César que houve um problema com o esquema do contrabando de pedras preciosas. Cata Ouro conta para Cecília que viu Julião se acidentar.

Merreca pede para Soraya fugir com ele. Julião confessa a Luna todos os seus crimes. Heitor decide visitar Pascoal. Preciosa fica abalada ao saber de Julião.

Pascoal chantageia Heitor. Miguel recebe Rebeca, delegada da Polícia Federal, em seu escritório. Luna encontra Rebeca com Miguel.