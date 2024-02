Homenageado em Berlim, Scorsese avalia transição de gângsters para filme sobre Jesus

Por Thomas Escritt e Hanna Rantala

BERLIM (Reuters) - O cineasta Martin Scorsese, em Berlim para receber o prêmio pelo conjunto da obra no festival de cinema da cidade, semanas antes de seu mais recente filme, “Assassinos da Lua das Flores”, competir no Oscar com dez indicações, já está planejando seu próximo projeto.

Scorsese, que considerou o sacerdócio quando era jovem, antes de se tornar o mais famoso produtor de filmes de gângsters do mundo, disse que está pensando em fazer um filme sobre Jesus, após algumas reuniões com o papa Francisco, embora os contornos do projeto ainda não estejam claros.

“(O papa) pediu em certo momento de uma reunião por maneiras mais frescas de pensar os fundamentos do Cristianismo”, disse o cineasta de 81 anos, em entrevista coletiva. “Eu quero fazer algo único e diferente, que possa provocar pensamentos.”

Um projeto como esse seria sua segunda abordagem aos fundamentos do Cristianismo, após “A Última Tentação de Cristo”, em 1988, que enfatizou a fragilidade humana de Jesus e foi proibido em alguns países, gerando ameaças de morte contra Scorsese.

Olhando para a frente após seis décadas na indústria, Scorsese também afirmou que o cinema é resistente o bastante para lidar com mudanças tecnológicas.

“Eu não acho que está morrendo… está se transformando”, disse. “A voz individual pode se expressar no TikTok ou em um filme de quatro horas ou em uma minissérie de duas horas… Eu não acho que deveríamos permitir que a tecnologia nos assuste”, acrescentou.

(Reportagem de Thomas Escritt e Hanna Rantala)

((Tradução Redação São Paulo))

REUTERS FDC