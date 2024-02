Fernanda lembra trabalho com Gloria Groove em início de carreira

Enquanto Pitel arrumava seu cabelo para o programa ao vivo de hoje do BBB 24 (Globo), Fernanda contou a amiga que trabalhou com Gloria Groove no começo da carreira.

O que aconteceu

Pitel citou a cantora e Fernanda comentou. "Eu já gravei com a menina Gloria no comecinho de carreira dela. No Amor e Sexo também".

"Ser drag é uma coisa, né? Por que gente você transforma em outra pessoa", acrescentou Pitel.

Pitel acrescentou. "É muito diferente. As pessoas, sabe? Não acho parecido".

No final de janeiro, fãs do BBB 24 resgataram nas redes sociais uma antiga participação de Fernanda no extinto "Amor e Sexo" (Globo).

As duas falaram ainda sobre jogo. Pitel disse que Bin é seu alvo. "Ele só não vai receber meu voto se tiver imune. E se eu for Líder, ele vai pro Paredão direto".

