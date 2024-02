Fernanda sobre sister no BBB 24: 'Fiquei com vontade de sentar o pau'

Conversando com Rodriguinho no Quarto Gnomo no BBB 24 (Globo), Fernanda repercutiu a treta que teve durante a madrugada com Beatriz.

O que aconteceu

Fernanda voltou a criticar a sister.

"Eu fiquei com vontade de sentar o pau na Bia ontem. Se eu falasse as coisas que eu queria falar, nem dois anos de terapia curavam aquela garota", disse.

"Ia enfiar ela em um buraco tão profundo", completou Fernanda.

Na madrugada, as duas sisters bateram boca na cozinha.

A vendedora foi atrás de Fernanda na cozinha: "Você fala que eu sou ninguém, invisível... Mas fala lá né, na prova Bate e Volta. 'Ainda bem que a Bia não comemorou no papel'. Eu lá quero comemorar no papel? Se liga mulher, pelo amor de Deus! As propagandas te incomodam? Eu te incomodo?".

Não tem culhão para aguentar o que você fala, vai continuar se incomodando. Volto a falar, tem um botão na sala, pode apertar. [...] Se você se incomoda com a minha alegria, o problema é seu. Beatriz

Fernanda questionou em quem Bia votou e a vendedora respondeu que já votou nela "várias vezes": "Esse é o peso! Eu posso fazer o que eu quiser. Quando você estiver no Paredão e tiver uma prova parecida, faça o mesmo."

Se eu tivesse incomodada, você iria sentir. Eu c*guei para você! [...] Que papo de maluca. Você é desequilibrada! Fernanda

