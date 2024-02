Ex-mendigata aceita desafio para lutar contra esposa de Popó

Fernanda Lacerda, 35, conhecida pela personagem "Mendigata" no programa Pânico, estreará no ringue em um duelo de boxe com Emilene Freitas, esposa de Popó Freitas.

O que aconteceu

A luta entre Fernanda e Emilene marca o primeiro embate entre influenciadores na história do Fight Music Show. O combate acontecerá no próximo dia 24 de fevereiro.

"Sou movida a desafios, e lutar contra a esposa do Popó será um grande dos grandes", avalia a empresária e influenciadora, Fernanda. "Vou lutar para mostrar a garra e a força que todas nós mulheres temos."

Fernanda também precisa lidar com os efeitos da gravidez recente de Gabriel, de 3 meses. No primeiro mês pós parto, ela perdeu 11 kg, e agora tem como objetivo perder mais 3 quilos para a luta. Apesar de já ter feito boxe e muay thai, ela nunca lutou profissionalmente.

Por estar amamentando, a 'Mendigata' não pode recorrer a dietas restritivas. Para alcançar suas metas, Fernanda treina duas vezes por dia, sendo uma musculação e outra boxe, sauna e protocolos de hiper-hidratação. "Então nestes últimos dias vou tirar bastante leite e vou ingerir pelo menos 7,5 litros de água diários e no último dia ficar sem beber água para fazer uma desidratação. Alguns atletas acabam fazendo isso."