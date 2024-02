Estrelas de 'The White Lotus' assumem relacionamento no Instagram

Meghann Fahy, 33, assumiu o namoro com o ator Leo Woodall, 27, seu colega de elenco na segunda temporada de The White Lotus.

O que aconteceu

Meghann publicou um clique abraçada ao ator, enquanto caminhavam. Os rumores do suposto casal começou em setembro de 2022, antes do lançamento da série, mas só foram confirmados na publicação desta terça-feira (20).

Na imagem, Leo usa uma camiseta branca, calças pretas e um boné bege, enquanto Meghann usa um moletom azul com calça jeans. Na legenda, a atriz colocou emojis de coração e pizza. O astro de "Um Dia", comentou na publicação em tom de humor: "Quem é ele?".

O casal já havia sido flagrado juntos algumas vezes. Uma fonte anônima relatou ao Page Six, que a dupla estava aos beijos em um bar do lobby do Bowery Hotel. "Você pode dizer que eles estão definitivamente apaixonados", afirmou ao jornal.