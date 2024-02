Desespero? Kim Kardashian anuncia bolsa usada por R$ 345 mil e é criticada

A empresária Kim Kardashian, 43, recebeu algumas críticas nas redes sociais após anunciar uma bolsa sua usada — e com alguns desgastes — por US$ 70 mil, o que equivale a cerca de R$ 345 mil.

O que aconteceu

Kim Kardashian anunciou uma bolsa sua, já usada, da marca Hérmes, no site de revenda de sua família. E, apesar de apontar "alguma descoloração nas alças e nos cantos inferiores, e pequenos arranhões no metal", a empresária pediu cerca de R$ 345 mil por ela.

Os internautas não perdoaram e criticaram a influenciadora por colocar um preço tão elevado na peça. "Sério, quão desesperados eles estão por dinheiro?", questionou uma usuária do Reddit. "Isso é tão constrangedor! Por que não restauraram a bolsa antes de colocar à venda?", comentou mais um.

"Eles estão presos na década de 2010, quando os fãs engarrafavam e adoravam até a saliva das celebridades. Alguém dá um sinal de alerta para Kimmy. Ela não tem talento nem fãs, muito menos loucos para se maravilhar com sua bolsa suja", disparou mais um usuário da rede social.

Apesar do preço exorbitante pedido por Kim, a mesma bolsa nova pode chegar a US$ 120 mil (mais de R$ 590 mil), segundo valores de um site de luxo apontado pelo Page Six.

Fã de bolsas de marca, Kim tem outros modelos disponíveis em seu site. Uma outra Hérmes Birkin está disponível por US$ 50 mil (R$ 246 mil), apesar de também possuir descolorações, arranhões no metal e sinais de desgaste no interior. Outras duas menores foram anunciadas por US$ 30 mil (R$ 148 mil).