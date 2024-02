Wanessa conta reação de Zezé ao assistir seu show em boate LGBTQIA+

No Quarto do Líder do BBB 24 (Globo), Wanessa Camargo falou a respeito de seu pai, Zezé Di Camargo.

O que aconteceu

O assunto da conversa era relações homoafetivas e o preconceito que ainda existe em torno delas.

Wanessa contou sua reação ao ver um beijo gay pela primeira vez. "Não é comum. Eu até entendo porque, vou ser sincera, na primeira vez que vi um beijo... Eu tinha uns 12 anos quando vi um beijo e fiquei olhando porque era diferente. Aí na segunda vez já acostumei e, na terceira, já... É costume, a gente precisa mostrar também para naturalizar, para trazer para o lado do que é natural".

Na sequência, ela revelou como foi a reação de Zezé ao assistir um show seu em uma boate LGBTQIA+. "Ele não olhava o show. Acho que foi a primeira vez. (...) Mas é bonitinho. É isso que estou falando, naturalizar. E eu: 'Pai, foi de boa?'. Ele: 'Normal, só estava me acostumando porque foi a primeira vez que vi tanta gente se beijando. Depois a gente acostuma ver'".

Leidy pontuou que Zezé parece ser "povão pra caramba".

Wanessa acrescentou. "E uma cabeça aberta. Nunca vi meu pai ter preconceito com ninguém na vida".

