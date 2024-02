Saryne: Reação de Wanessa e discurso de Tadeu são aguardados neste Paredão

Marcus, Davi e Isabelle se enfrentam no Paredão que será decidido hoje (13) no BBB 24 (Globo). A berlinda, que já tem seu favorito para sair segundo as enquetes paralelas, é esperada pelo público não por surpreender na eliminação, mas pelas reações que pode causar.

No Central Splash de hoje (13), Chico Barney avaliou que Davi, mesmo com muitos inimigos declarados dentro da casa, tem grandes chances de permanecer no reality show ao lado de sua aliada, Isabelle.

"Estou curioso para ver a cara das pessoas [no BBB 24]. Eles estão começando a duvidar de Davi, mas será um recado muito eloquente", avaliou Chico.

Bárbara Saryne disse que a eliminação será interessante para os participantes "recalcularem a rota", especialmente Wanessa, Yasmin e as sisters do Quarto Fada, que são próximas a Marcus.

Quero muito ver a cara da Wanessa. O tombo, a volta do Davi. Ela, que sempre cravou que ele sairia e o pinta como a pior pessoa da casa. Minha expectativa é ver a cara da Wanessa e o discurso do Tadeu. Espero um grande discurso icônico, porque é um dos Paredões mais importantes da temporada e que traz uma resposta muito clara do jogo Bárbara Saryne

Segundo a comentarista, Tadeu Schmidt terá o desafio de não entregar o favoritismo de Davi em seu discurso de eliminação, mas ainda assim dar o recado de que "nem tudo o que os brothers pensam é o que o público pensa".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Enquete encerrada Total de 680849 votos 81,73% Marcus Vinicius 13,08% Davi 5,18% Isabelle Votar de novo Total de 680849 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

