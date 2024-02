Na ABC, Katy Perry fala de Rock in Rio e anuncia saída do "American Idol"

A cantora americana Katy Perry revelou em entrevista na noite de segunda (12) para o apresentador Jimmy Kimmel, na rede de TV ABC, que vai participar do Rock in Rio 2024. Ela está entre os artistas confirmados para a edição de 40 anos do festival.

No outono [primavera no Brasil], eu vou me apresentar num grandioso e incrível festival brasileiro, o Rock in Rio. Estou muito animada para este momento. Será uma grande oportunidade para os meus fãs de todo o mundo, especialmente para os brasileiros!

Katy Perry, durante a entrevista ao programa "Jimmy Kimmel Live"

Veja trecho abaixo (em inglês):

Katy Perry também anunciou que esta será sua última temporada como jurada do programa de TV "American Idol". "Eu amo muito fazer o '[American] Idol', isso me conecta com o coração dos EUA. Mas eu preciso sair pelo mundo e sentir a energia, dançar com a minha própria batida", explicou.

A cantora de "Roar" encerra os shows de 20 de setembro do Rock in Rio, o chamado "Dia Delas", quando também se apresentam Gloria Gaynor, Iza e Ivete Sangalo.

O festival acontece em setembro, nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22, e a venda oficial de ingressos começa a partir das 19h do dia 11/4, pela Ticketmaster Brasil.