Fernanda se decepciona com sister: 'Perdi toda a admiração por ela'

No Quarto Gnomo, Fernanda confessou ter se decepcionado com Deniziane após debochar dela com Alane e Beatriz no BBB 24 (Globo),

O que aconteceu

Fernanda revelou sua decepção com Deniziane: "Perdi toda a admiração por ela depois daquela festa que ela ficou debochando com as meninas. Para mim, achei que era mais uma menina como qualquer outra".

Pitel relembrou sobre a adversária ouvir coisas atrás da porta do quarto e a aliada continuou: "Perdeu a minha admiração. Quando fica escutando atrás da nossa porta com a Bia e depois entra na despensa como se nada tivesse acontecendo, igual uma criança. Já olho e acho que é só uma menina. Tem sua história, tem sua luta, mas, se juntou com as outras meninas, se torna menina".

Rodriguinho amenizou e disse que o grupo também faz coisas infantis, e a confeiteira rebateu: "Mas muito em uma rodinha particular e nunca para afetar outra pessoa. É a nossa 5ª série, zoando entre a gente aqui, mas nunca indo para fora para atingir outras pessoas".

