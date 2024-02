Brothers analisam Fernanda no BBB 24: 'Pessoa ruim' que 'não convive'

Apesar de não ter participado do Sincerão de ontem (12) no BBB 24 (Globo), Fernanda foi assunto para alguns brothers na casa.

O que aconteceu

Em conversa na área externa com Lucas e Yasmin pós-Sincerão, Wanessa Camargo analisou o jogo de Fernanda: "Tem que tomar cuidado com o que fala", disse a cantora, afirmando que a sister é sua quarta opção de voto, depois de MC Bin Laden, Giovanna e Davi.

"A Fernanda, ela se aproveita, ela é uma pessoa ruim", respondeu Lucas. "A minha questão com a Fernanda é que ela usa ferramentas no jogo que eu acho que não são legais".

"Ela é muito reativa, muito na defensiva", concordou Wanessa.

No Quarto Fadas Leidy Elin também falou sobre Fernanda para Beatriz. As duas falavam sobre querer ser amigo de diferentes grupos no BBB, e a trancista citou o exemplo de Fernanda.

"A Fernanda não convive, ela joga. Ela não convive. Você vê ela no meio dos outros?", questionou.

