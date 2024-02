Matteus chora e desabafa com Michel: 'Não quero pisar em ninguém'

No BBB 24 (Globo), Matteus desabafou com Michel sobre ter recebido o último Castigo do Monstro com a justificativa de ele ser uma pessoa próxima de Davi. O estudante chorou ao falar sobre o seu modo de jogar.

O que aconteceu

Na conversa, Matteus se emocionou ao recordar do seu passado: "Sei quantas noites não dormi pensando no meu futuro. Eu tinha 27 anos e não sabia se conseguiria um futuro melhor para a minha família".

O brother de Alegrete continuou: "Eu não vou pisar em ninguém porque quero me mostrar para o público. [...] Do que adianta eu pisar na pessoa, acabar com o sonho dela? Para a pessoa sair com um trauma para o resto da vida?".

Matteus ainda falou sobre o Castigo do Monstro: "Eu me senti desrespeitado. Me senti desconfortável de estar conversando com o Davi por vocês terem batido boca. [...] Estou achando um tiro no pé. Todos os dias eu brinco contigo e no dia que conseguir votar em você, você vai ver. Não consigo ser falso, não consigo mentir".

