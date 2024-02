BBB 24: Fernanda tenta imitar risada de Davi e faz associação polêmica

Os brothers do Quarto Gnomo conversavam na tarde de hoje (13) no BBB 24 (Globo) quando Rodriguinho perguntou quem estava "gritando" do lado de fora. "O Davi né?", questionou o cantor.

Fernanda, então, respondeu. "Sabe o que eu acho pior do Davi? A risada".

"A cara [dele] vai mudando, você vai olhando", continuou a sister, imitando a risada do baiano em seguida. "Não quero nem fazer de novo [a risada] porque é capaz de levantar coisa da terra que não deve subir".

Michel, MC Bin Laden, Giovanna, Pitel, Rodriguinho e Raquele, que estavam no quarto, riram.

Fala de Fernanda repercute na web

A fala de Fernanda repercutiu nas redes sociais e muitos internautas reclamaram da sister. "Fernanda dizendo que se irrita com a risada do Davi. Como pode, sério", comentou uma internauta.

"Como são podres, né?", disse outra. "Fernanda metendo o pau no Davi agora por causa da risada dele. Ele não pode rir, viu gente".

