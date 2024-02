Yasmin e Wanessa afirmam que mudaram de foco no voto do BBB 24: 'Bizarro'

Yasmin Brunet e Wanessa Camargo afirmaram que o foco da votação das duas mudou após a formação do oitavo Paredão do BBB 24 (TV Globo). Após o voto de MC Bin Laden em Wanessa, as sisters falaram que votarão no cantor.

O que aconteceu

O funkeiro votou em Wanessa, que quase foi para o Paredão com o voto único de Bin. Além de Wanessa e Yasmin, Fernanda e Pitel não gostaram nada disso.

MC Bin Laden conversou com Rodriguinho após a formação do Paredão e justificou seu voto.

Após a conversa, Rodriguinho foi falar com as sisters na área externa.

Yasmin: "Tá todo mundo vendo a movimentação do Bin e tá ficando com o pé atrás. O Bin expôs a Fernanda pra Alane. Ele fez Fernanda e Alanae e Lucas e alguém..."

Rodriguinho: "Aquela encrenca inteira que teve da Alane e da Fernanda só aconteceu por causa dele"

Yasmin: "Aí você me quebra, meu parceiro"

Leidy: "Eu me liguei que Marcus ia por causa disso (conversa entre Marcus e Bin). Ele ainda falou: 'Acho que essa semana não estou ameaçado', e eu falei pra ele: 'Também acho'. Aí ele veio, falou: 'Ah, o bagulho é fugir do Paredão, dependendo da pessoa, se a pessoa me puxar...'. Eu falei: 'Quem é que você tá achando que vai te puxar? É o Marcus'. E ele: 'É'. Já vi que ele ia votar no Marcus"

Yasmin: "Aí ele começou a se enrolar..."

Wanessa: "Eu agora tenho meu voto, mudei o meu foco. É Bin. Já conversei com ele. Ele votou em mim dentro da casa, e votei nele por causa da pulseira. Avisei a casa inteira e ele sabia. Aí aqui numa conversa ele falou: 'Aquilo me machucou porque você é meu top 10'"

Yasmin: 'Eu acho bizarro ele falar que você era top 20 dele"

